TEREKE İLANI

İ L A N

Müteveffiye Nalan Tüzen’in Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanmak üzere Mağusa sakinlerinden Cevdet Tüzen’in 16/07/2025 tarihinde 196/2025 sayı no’lu Dilekçe ile başvurmuş bulunmaktadır.

Müteveffiye Nalan Tüzen Terekesine Tereke İdare Memuru olarak Cevdet Tüzen’in tayinine itiraz etmek isteyen herhangi bir alakadar şahıs, bu ilanın yayınından itibaren en geç (8) gün zarfında Mağusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Mukayyitliğine itiraz etmelidir. Aksi ahvalde (8) gün hitamında Cevdet Tüzen, Müteveffiye Nalan Tüzen Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanabilecektir.

Tarih: 18/07/2025

Kezban Aksu

(Mütasavver Tereke İdare Memuru Tarafından Avukat)