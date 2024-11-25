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TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

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                                           Tereke İstida no: 334/2024

Girne Kaza Mahkemesinde; Tereke Tenfiz Salahiyeti.

            Müteveffiye Girne-Çamlıbel sakinlerinden  Fatma Köknar Terekesi   hakkında.

                                                      İLAN

Müteveffiye Girne-Çamlıbel sakinlerinden Fatma Köknar Terekesi  hakkında.

             Malumunuz olsun ki  (8) gün hitamından sonra Müteveffiye Girne-Çamlıbel  sakinlerinden  Fatma Köknar Terekesi  hakkında, Tereke İdare Memurluğu için Girne Kaza Mahkemesi nezdinde müracaat yapılacaktır.

Yukarıdaki süre içerisinde itirazda bulunulmadığı taktirde tereke idare memuru Hasan Arslan’ın mütessavver Emri almakta serbest olacaklardır.

Tarih: 22/11/2024                                                                                                         

Mehmet Devrim

(Avukat)

Sn: Adile Hasan –Londra.

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