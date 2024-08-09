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TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

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TEREKELER İDARE YASASI

(FASIL 189)

1955 Terekelerin İdaresi Nizamalrı (N.32)

 

 

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde

Tereke Tenfiz Salahiyeti

Tereke İstida No: 215/2024

 

Müteveffa Gazimağusa Dörtyol Köyü Sakinlerinden Arife KOÇAK terekesi hakkında.

            İşbu tarihten itibaren 8 günün hitamında Cemal Koçak, Müteveffa Gazimağusa – Dörtyol köyü sakinlerinden Arife Koçak terekesine Tereke İdare Memuru tayin edilebilmesi için Gazimağusa Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliğine müracaat edeceği ihbar olunur.

 

Av. MELTEM KÜPELİ

( Cemal Koçak Tarafından Avukat)

 

 

Sn. 1) Melek Şahin, Türkiye.

      2) Yağmur Koçak, Türkiye.

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