TEREKE İLANI
TEREKE İLANI
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TEREKELER İDARE YASASI
(FASIL 189)
1955 Terekelerin İdaresi Nizamalrı (N.32)
Gazimağusa Kaza Mahkemesinde
Tereke Tenfiz Salahiyeti
Tereke İstida No: 215/2024
Müteveffa Gazimağusa Dörtyol Köyü Sakinlerinden Arife KOÇAK terekesi hakkında.
İşbu tarihten itibaren 8 günün hitamında Cemal Koçak, Müteveffa Gazimağusa – Dörtyol köyü sakinlerinden Arife Koçak terekesine Tereke İdare Memuru tayin edilebilmesi için Gazimağusa Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliğine müracaat edeceği ihbar olunur.
Av. MELTEM KÜPELİ
( Cemal Koçak Tarafından Avukat)
Sn. 1) Melek Şahin, Türkiye.
2) Yağmur Koçak, Türkiye.
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