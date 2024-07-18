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TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

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TEREKE İLANI

Mağusa Kaza Mahkemesinde

Tereke Tenfiz Salahiyeti

 

Tereke İstida No: 143/2023

 

Müteveffa Mağusa sakinlerinden Hayriye Akdel n/d Hayriye Mehmet   Terekesi hakkında.

Malumunuz olsun ki (8) gün hitamından sonra Hayriye Akdel n/d Hayriye Mehmet     Terekesi hakkında Tereke İdare Memurluğu için Mağusa Kaza Mahkemesi nezdinde müracaat yapılacaktır.

Yukarıdaki süre içerisinde itirazda bulunulmadığı taktirde Özdinç Akdel mutasevver emri almakla serbest olacaklardır.

 

                                                                                  Gizem Onbaşı

                                                                   Tereke İdare Memuru

                                                                      Özdinç Akdel adına Avukat

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