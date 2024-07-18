TEREKE İLANI
TEREKE İLANI
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TEREKE İLANI
Mağusa Kaza Mahkemesinde
Tereke Tenfiz Salahiyeti
Tereke İstida No: 143/2023
Müteveffa Mağusa sakinlerinden Hayriye Akdel n/d Hayriye Mehmet Terekesi hakkında.
Malumunuz olsun ki (8) gün hitamından sonra Hayriye Akdel n/d Hayriye Mehmet Terekesi hakkında Tereke İdare Memurluğu için Mağusa Kaza Mahkemesi nezdinde müracaat yapılacaktır.
Yukarıdaki süre içerisinde itirazda bulunulmadığı taktirde Özdinç Akdel mutasevver emri almakla serbest olacaklardır.
Gizem Onbaşı
Tereke İdare Memuru
Özdinç Akdel adına Avukat
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