TEREKE İLANI

Mağusa Kaza Mahkemesinde

Tereke Tenfiz Salahiyeti

Tereke İstida No: 143/2023

Müteveffa Mağusa sakinlerinden Hayriye Akdel n/d Hayriye Mehmet Terekesi hakkında.

Malumunuz olsun ki (8) gün hitamından sonra Hayriye Akdel n/d Hayriye Mehmet Terekesi hakkında Tereke İdare Memurluğu için Mağusa Kaza Mahkemesi nezdinde müracaat yapılacaktır.

Yukarıdaki süre içerisinde itirazda bulunulmadığı taktirde Özdinç Akdel mutasevver emri almakla serbest olacaklardır.

Gizem Onbaşı

Tereke İdare Memuru

Özdinç Akdel adına Avukat