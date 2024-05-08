TEREKE İLANI



Tereke İstida No: 114 /2024

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde

Tereke Tenfiz Salahiyeti

Müteveffiye Gazimağusa sakinlerinden

Emine Akpınarlar Terekesi hakkında.

Malumınuz olsun ki işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren (8) gün hitamında Gazimağusa’daki Terekeler Mukayyitliğine itirazda bulunulmazsa Tereke İdare Memuru seçilmesi için Gazimağusa sakini Zehra Akpınarlar Hayba tarafından müracaat olunacak ve emir almakta serbest olacaktır.

Zehra Akpınarlar Hayba

(Şahsen)