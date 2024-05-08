TEREKE İLANI
TEREKE İLANI
TEREKE İLANI
Tereke İstida No: 114 /2024
Gazimağusa Kaza Mahkemesinde
Tereke Tenfiz Salahiyeti
Müteveffiye Gazimağusa sakinlerinden
Emine Akpınarlar Terekesi hakkında.
Malumınuz olsun ki işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren (8) gün hitamında Gazimağusa’daki Terekeler Mukayyitliğine itirazda bulunulmazsa Tereke İdare Memuru seçilmesi için Gazimağusa sakini Zehra Akpınarlar Hayba tarafından müracaat olunacak ve emir almakta serbest olacaktır.
Zehra Akpınarlar Hayba
(Şahsen)