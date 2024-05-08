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TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

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                                               TEREKE İLANI


                                                                                                       Tereke İstida No:  114 /2024

 

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde

Tereke Tenfiz Salahiyeti

 

         Müteveffiye Gazimağusa sakinlerinden

         Emine Akpınarlar Terekesi hakkında.

         Malumınuz olsun ki işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren (8) gün hitamında Gazimağusa’daki Terekeler Mukayyitliğine itirazda bulunulmazsa Tereke İdare Memuru seçilmesi için Gazimağusa sakini  Zehra Akpınarlar Hayba  tarafından müracaat olunacak ve emir almakta serbest olacaktır.

 

 

                                                                                 Zehra Akpınarlar Hayba

                                                                                             (Şahsen)

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