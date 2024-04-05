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TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

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TEREKE İLANI

 

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde

Tereke Tenfiz Salahiyeti                                 Tereke İstida No: 101/2024

 

Müteveffa, Güvercinlik Köyü sakinlerinden Mehmet Tilim’in Terekesi Hakkında;

Malumunuz olsun ki, işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 8 (sekiz) gün hitamında Gazimağusa’daki Terekeler Mukayyitliği’ne itirazda bulunulmazsa Tereke İdare Memuru seçilmesi için Güvercinlik sakinlerinden Emrah Tilim’in müracaat ettiği ihbar olunur.

 

Tarih: 03/04/2024                  Mutasavver Tereke İdare Memuru tarafından

                                                        Av.Niyazi Muruz

 

 

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