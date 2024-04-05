TEREKE İLANI

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde

Tereke Tenfiz Salahiyeti Tereke İstida No: 101/2024

Müteveffa, Güvercinlik Köyü sakinlerinden Mehmet Tilim’in Terekesi Hakkında;

Malumunuz olsun ki, işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 8 (sekiz) gün hitamında Gazimağusa’daki Terekeler Mukayyitliği’ne itirazda bulunulmazsa Tereke İdare Memuru seçilmesi için Güvercinlik sakinlerinden Emrah Tilim’in müracaat ettiği ihbar olunur.

Tarih: 03/04/2024 Mutasavver Tereke İdare Memuru tarafından

Av.Niyazi Muruz