TEREKE İLANI
TEREKE İLANI
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TEREKE İLANI
Gazimağusa Kaza Mahkemesinde
Tereke Tenfiz Salahiyeti Tereke İstida No: 101/2024
Müteveffa, Güvercinlik Köyü sakinlerinden Mehmet Tilim’in Terekesi Hakkında;
Malumunuz olsun ki, işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 8 (sekiz) gün hitamında Gazimağusa’daki Terekeler Mukayyitliği’ne itirazda bulunulmazsa Tereke İdare Memuru seçilmesi için Güvercinlik sakinlerinden Emrah Tilim’in müracaat ettiği ihbar olunur.
Tarih: 03/04/2024 Mutasavver Tereke İdare Memuru tarafından
Av.Niyazi Muruz
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