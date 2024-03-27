TEREKE İLANI

(Kural 32)

VASİYETNAMELİ

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde.

Tereke Tenfiz Salahiyeti. Tereke İstida No: 132/2024

Metehan-Lefkoşa sakinlerinden Merhume Oya DEMİRSÖZ Terekesi hakkında.

Malumunuz Olsun ki; işbu ilanın neşri tarihinden itibaren (8) günün hitamında 03.11.2023 tarihinde vefat eden Oya DEMİRSÖZ terekesi’nin Tereke İdare Memuru tayini için Havva AKİF SANIVAR tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliğine müracaat yapılacaktır.

Havva AKİF SANIVAR

Tereke İdare Memuru