TEREKE İLANI

İ L A N

Müteveffa Önder Türkoğlu Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanmak üzere Gazimağusa sakinlerinden 4260275462 KKTC Kimlik Kartı hamili Mustafa Türkoğlu, 06/02/2024 tarihinde 36/2024 Sayı No’lu dilekçe ile başvurmuş bulunmaktadır.

Önder Türkoğlu Terekesine Tereke İdare Memuru olarak Mustafa Türkoğlu’nun tayinine itiraz etmek isteyen herhangi bir alakadar şahıs, bu ilanın yayınından itibaren en geç (8) gün zarfında Gazimağusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Mukayyitliğine itiraz etmelidir. Aksi ahvalde (8) gün hitamında Mustafa Türkoğlu, Müteveffa Önder Türkoğlu Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanabilecektir.

Tarih: 07/02/2024

Yağmur Çelikörs

AVUKAT

İ L A N

Müteveffa Ruhsan Türkoğlu Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanmak üzere Gazimağusa sakinlerinden 4260275462 KKTC Kimlik Kartı hamili Mustafa Türkoğlu, 06/02/2024 tarihinde 37/2024 Sayı No’lu dilekçe ile başvurmuş bulunmaktadır.

Ruhsan Türkoğlu Terekesine Tereke İdare Memuru olarak Mustafa Türkoğlu’nun tayinine itiraz etmek isteyen herhangi bir alakadar şahıs, bu ilanın yayınından itibaren en geç (8) gün zarfında Gazimağusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Mukayyitliğine itiraz etmelidir. Aksi ahvalde (8) gün hitamında Mustafa Türkoğlu, Müteveffa Ruhsan Türkoğlu Terekesine Tereke İdare Memuru olarak atanabilecektir.

Tarih: 07/02/2024

Yağmur Çelikörs

AVUKAT