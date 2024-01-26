TEREKE İLANI
TEREKE İLANI
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TEREKE İLANI
Gazimağusa Kaza Mahkemesinde. Tereke İstida No: 348/2023
Tereke Tenfiz Salahiyeti
Merhum Reyfet Anlamaz – Aslanköy meselesi hakkında.
İşbu tarihten itibaren sekiz (8) günün
hitamında, Gazimağusa Tereke Mukayyitliğine
müteveffanın Terekesinin idaresi için
Tereke İdare Memuru tayin
edilmek üzere Olgun Özdoğal
tarafından müracaat edileceği ilan edilir.
Olgun Özdoğal
c/o Av.Ahmet Nazım Yazıhanesi,
4 L Ecevit Caddesi, Güzelyurt
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