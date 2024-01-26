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TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

TEREKE İLANI

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TEREKE İLANI                                                                                 

                                  

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde.                    Tereke İstida No: 348/2023

Tereke Tenfiz Salahiyeti    

 

Merhum Reyfet Anlamaz – Aslanköy  meselesi hakkında.

İşbu tarihten itibaren sekiz (8) günün

hitamında, Gazimağusa Tereke Mukayyitliğine

müteveffanın Terekesinin idaresi için

Tereke İdare Memuru tayin

edilmek üzere Olgun Özdoğal

tarafından müracaat edileceği ilan edilir.

 

 

Olgun Özdoğal

c/o Av.Ahmet Nazım Yazıhanesi,

4 L Ecevit Caddesi, Güzelyurt

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