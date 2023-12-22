TEREKE İLANI

İHBAR

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde

Tereke Tenfiz Salahiyeti

Tereke Tenfiz İstida No : 372/2023

Müteveffa Serdarlı sakinlerinden Ahmet Mehmet Ahmet n/d Ahmet Mehmet Koja BACHAK’ın (3320041234) terekesi hakkında.

23.08.1978 tarihinde, Serdarlı’da vefat eden Ahmet Mehmet Ahmet n/d Ahmet Mehmet Koja BACHAK’ın Terekesine, Tereke İdare Memuru atanmak üzere Nalan YAĞLI, Gazimağusa Kaza Mahkemesi, Tereke Tenfiz Mukayyitliği’ne müracaat ettiği ve işbu atanmaya itirazı olanların bu günden itibaren (8) gün içerisinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi, Tereke Tenfiz Mukayyitliği’ne müracaat etmeleri gerektiği, belirtilen sürede herhangi bir itirazın yapılmaması halinde Nalan YAĞLI’nın Tereke İdare Memuru atanacağı ihbar olunur.

Tebliğ Adresi: EYLEM HUKUK BÜROSU (av_eylemserifoglu@hotmail.com)

Evkaf Apt. Kat:2 Daire:7, G.Mağusa’dır.

05338610338

Av.Öner ŞERİFOĞLU

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Av. Eylem ŞERİFOĞLU

(Tereke İdare Memuru Tarafından Avukatlar)