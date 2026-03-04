Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Ramazan Bayramı öncesinde fitre ve zekât bağışı çağrısında bulundu.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Vakfın 2025 yılında kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine 4 Milyon 586 Bin TL destek sağladığı, bu tutarın bir önceki yıla göre iki katına çıktığı belirtildi. Açıklamada, bu desteğin tamamının halkın bağışlarıyla karşılandığını ve bu nedenle fitre ve zekât bağışlarının çocukların tedavi yolculuğunun kesintiye uğramaması için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’na destek olmak isteyen vatandaşların bu yıl kişi başı en az 420 TL olarak belirlenen fitre bağışlarını www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinde yer alan online bağış seçeneğiyle, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek ya da Asbank 3000010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 5132641, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 127072, Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 600016753, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00 banka hesap numaralarından yapabileceği kaydedildi.

Gürel: “Bayramlar paylaşınca güzel…”

Vakıf Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel, “Bayramlar paylaşınca güzel… Bir çocuğun yüzündeki tebessüme vesile olmak, bir ailenin yükünü hafifletmek aslında sandığımızdan çok daha kolay. Bu bayramda vereceğiniz fitre ve zekât, kanserle yolculuğundaki çocuklarımız için umut demek. Sizin küçük bir desteğiniz, bayramda onların kalplerini umutla doldurabilir” ifadelerini kullandı.