“Hasmane tutumlara karşı garantörlüğün verdiği yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz”

TC Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ortadoğu’daki savaş bağlamında Kıbrıs’ın kuzeyini tehdit eden ‘hasmane tutumlara karşı, garantörlüğün verdiği yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceklerini” söyledi.

Tuğamiral Aktürk düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edildilen balistik mühimmat ile ilgili konuştu, “Hasmane tutumlara cevap verme hakkımız saklıdır” dedi.

Aktürk, şöyle devam etti:

“Kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz.”

Ortadoğu’daki gerginlik bağlamında Kıbrıs’ın kuzeyinin güvenliğine de değinen MSB, “Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında ve destekçisidir; Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı garantörlüğün bize verdiği yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.