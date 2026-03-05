“Akaryakıt zamları halkın alım gücünü daha da ezecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin akaryakıt ürünlerine yüzde 20’ye varan oranlarda yaptığı son zamların, zaten ağır hayat pahalılığı altında mücadele eden halkın alım gücünü daha da zayıflatacağını belirtti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışın yalnızca ulaştırma maliyetlerini etkilemeyeceği, üretimden taşımacılığa, tarımdan sanayiye kadar ekonominin birçok alanında zincirleme maliyet artışlarına yol açacağı ifade edildi. Bu durumun kısa süre içinde genel fiyat seviyesine yansıyacağı ve enflasyonu daha da yükselteceği kaydedildi.

Açıklamada, yüksek hayat pahalılığı karşısında gelirleri hızla eriyen çalışanlar, emekliler ve dar gelirli kesimler için söz konusu zamların yeni bir ekonomik darbe anlamına geldiği vurgulandı. Hükümetin ekonomik yönetimde öngörüsüz ve plansız davrandığı ileri sürülen açıklamada, krizin faturasının bir kez daha halka kesildiği vurgulandı.

Ekonomik yönetimin günü kurtarmaya yönelik zam kararlarıyla değil, maliyetleri dengeleyen, piyasayı öngörülebilir kılan ve halkın alım gücünü koruyan akılcı politikalarla yürütülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, akaryakıta yapılan her zammın yalnızca pompa fiyatlarını değil, halkın mutfağını ve günlük yaşamını da doğrudan etkilediği ifade edildi.

CTP, hükümeti akaryakıt fiyatlandırma politikasını yeniden gözden geçirmeye ve halkın alım gücünü koruyacak somut önlemleri gecikmeden hayata geçirmeye çağırdı.

Parti açıklamasında ayrıca ekonomik istikrar ve toplumsal refahın, zamlarla günü kurtarmaya çalışan bir anlayışla değil; şeffaf, planlı ve halkın çıkarını önceleyen bir ekonomik yönetimle sağlanabileceği vurgulandı. CTP, toplumun geniş kesimlerinin haklarını savunmaya devam edeceğini de belirtti.