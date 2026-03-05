Şimdi de İspanya Kıbrıs açıklarına fırkateyn gönderiyor

İspanya Savunma Bakanlığı, Kıbrıs'a bir fırkateyn gönderildiğini duyurdu. Açıklamaya göre fırkateyn, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'e eşlik edecek.

İspanya Savunma Bakanlığı, Kıbrıs'a "savunma" görevleri için bir fırkateyn gönderildiğini duyurdu. İspanyol fırkateyni, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve Yunan savaş gemilerine eşlik edecek.

İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cristóbal fırkateyninin "koruma ve uçaksavar savunma" görevleri yürüteceği ve "sivil personelin tahliyesine" yardımcı olacağı belirtildi.