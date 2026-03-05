“Açıklamalar sorumluluk ve ciddiyetle bağdaşmıyor”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye hakkında yaptığı açıklamaları eleştirerek, bu tür söylemlerin mevcut hassas dönemde sorumluluk duygusuyla bağdaşmadığını belirtti.

Erhürman yaptığı açıklamada, dünyada ve bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması için rasyonel düşünen ve barışı savunan herkesin diplomasi ve diyalog çağrısı yaptığını vurguladı. Uluslararası hukuk zemininde görüşmelere dönülmesi için çabaların sürdüğünü ifade eden Erhürman, bu süreçte yapılan bazı açıklamaların ise gerilimi artırıcı nitelik taşıdığını kaydetti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye hakkında yaptığı açıklamalara değinen Erhürman, söz konusu ifadelerin “son derece anlamsız” olduğunu söyledi.

Erhürman, “Tam da böyle bir dönemde yapılan bu açıklamalar, en hafif tabiriyle içinde bulunduğumuz sürecin gerektirdiği sorumluluk duygusu ve ciddiyetle bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.