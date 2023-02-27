Tepebaşı'nda iş kazası: 3 metre yükseklikten beton zemine düştü
Tepebaşı'nda dün kaldığı evin duvarını tamir etmek için iskele üzerine çıkan 60 yaşındaki Müslüm Toyran iskeleden düşerek yaralandı.
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Tepebaşı'nda dün kaldığı evin duvarını tamir etmek için iskele üzerine çıkan 60 yaşındaki Müslüm Toyran iskeleden düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Tepebaşı'nda dün saat 15.00 sıralarında evinin duvarını tamir etmek için iskelenin üzerine çıkan 60 yaşındaki Müslüm Toyran, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Olay sonrası yaralanan Toyran, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Toyran, yapılan tedavisinin ardından bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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