Teorik Fizikçi ve Kozmolog Prof. Dr. Krauss DAÜ’de seminer verdi

Teorik Fizikçi ve Kozmolog Prof. Dr. Krauss Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) seminer verdi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğüne bağlı, Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğrenci Kulübü, DAÜ Rektörlüğü ile DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri öncülüğünde Prof. Dr. Krauss “A Brief Introduction to Cosmology” konulu seminer gerçekleştirdi.

Davetli olarak Güney Kıbrıs’a gelerek Cyprus Planetarium'ın açılışına katılan ve Trodos Gözlemevi’nde bulunan teleskopu gökyüzündeki en parlak dördüncü yıldız olan Arcturus'a doğrultarak teleskopu kullanıma açan bilim insanı Prof. Dr. Krauss, DAÜ Fizik Bölümü’nün girişimleriyle seminer vermek üzere Kıbrıs’ın kuzeyine davet edildi.

DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alan seminere DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkan Yardımcıları, Fakülte profesörleri, Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğrenci Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Huriye Gürsel Mangut, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, personel ve öğrencilerin yanı sıra ortaöğretim okulları ESK, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, NBC, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, İskele Türk Maarif Koleji’nin öğretmen ve öğrencileri ile New Horizon inisiyatifi üyeleri de katıldı.

Yaklaşık bir saat süren ve evrenin geçmişi, şimdiki bilimsel içeriği ve geleceğiyle ilgili detaylı bilgi içeren konuşmanın sonunda, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Prof. Dr. Lawrence M. Krauss’a, etkinliğe katkı koyan ekip ile birlikte plaket takdim etti.

Prof. Dr. Krauss, dinleyicilerden gelen soruları da cevaplayarak, dinleyicilerle fotoğraf çekildi ve kitaplarını imzaladı.

DAÜ Rektörlüğü’ne ziyaret

Etkinlik sonrasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Prof. Dr. Krauss’u makamında ağırladı. Rektör Kılıç ise böyle değerli bir bilim insanını DAÜ’de ağırlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, Prof. Dr. Krauss’a etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

DAÜ Rektörlüğü tarafından onuruna verilen öğle yemeğine de katılan Prof. Dr. Krauss, Kıbrıs’a özgü yemekleri tattı.

Prof. Dr. Krauss, DAÜ Fizik Bölüm Başkanlığı’na yaptığı ziyarette de akademisyen ve öğrencilerle bilimsel istişarelerde bulundu. DAÜ Fizik Bölümü’nde seçkin profesör unvanıyla görev yapmakta olan Prof. Dr. Mustafa Halilsoy ile sohbet eden teorik fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey ile anılarını paylaştı, araştırma görevlilerinin çalışmalarını imzaladı.

Ziyaretini şehir turuyla tamamlayan ve Gazimağusa'nın tarihçesiyle ilgili bilgi alan Prof. Dr. Krauss, adada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek ve ileriki yıllarda yeniden görüşmeyi diledi, DAÜ'ye ev sahipliğinden ötürü teşekkürlerini iletti.