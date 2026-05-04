Teminattan çıktı, yeniden suç işledi: 1 yıl hapis cezası

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 2024 yılında 14 gram hintkeneviri, 500 miligram kokain, 2025 yılında ise 12 gram hintkeneviri alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Muhammed Abullah hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aleyhine getirilen tüm davaları kabul eden sanığın avukatı, karar öncesi beyanda bulundu. Savunma, sanığın arkadaşları nedeniyle uyuşturucuya alıştığını, ülkeye eğitim görmeye geldiğini belirtti. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu.

Başkan Cemaller, sanığı bir hapse mahkum ettiklerini açıklayarak, kararı okudu. Başkan, sanığın kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Başkan, sanığın tasarruf ettiği uyuşturucu maddelerden birinin Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu, en hafif uyuşturucu türleri arasında olduğunu ayrıca miktarın da az olduğunu belirtti. Başkan, bu hususun sanık lehine değerlendirildiğini belirtti. Başkan, kokain miktarının az olmakla beraber en tehlikeli tür olduğunu, ayrıca sanığın 2024’te işlediği suçtan teminatla serbest bırakıldıktan sonra 2025’te yine suç işlediğini, bu hususların da ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, genç ve sabıkasız olmasını da lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı bir yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.