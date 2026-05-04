“Kararı tanımıyoruz, üyelerimizi de tanımamaya çağırıyoruz”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) yönetimi, tanınmış kişilerin yargı süreçlerinde isim ve fotoğraf kullanımının suç sayılmasına ilişkin düzenlemeyi tanımayacağını duyurdu.

Birlik, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nda yapılan ve "masumiyet karinesi" gerekçesiyle savunulan düzenlemenin, ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahale olduğunu ilan etti. Tüm itirazlara ve meslek örgütlerinin uyarılarına rağmen yasalaştırılan bu maddenin, demokratik toplum düzeninin temel unsuru olan özgür basını doğrudan hedef aldığı vurgulandı.

​"Masumiyet karinesi istismar ediliyor"

​Birlik tarafından yapılan açıklamada, kamu görevlileri, siyasetçiler veya toplumda bilinirliği olan kişilere ilişkin yargı süreçlerinde isim ve fotoğraf kullanımının suç sayılmasının, masumiyet karinesini korumak değil, bu ilkeyi istismar etmek olduğu belirtildi. Düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla açıkça çeliştiği ifade edilirken; özellikle yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu yararını ilgilendiren iddiaların gündemde olduğu bir dönemde bu adımın atılmasının tesadüf olmadığı, asıl amacın toplumsal denetimi ortadan kaldırmak ve gerçeğin görünürlüğünü azaltmak olduğu kaydedildi.

​"Hapis tehdidini reddediyoruz, gazetecileri göreve çağırıyoruz"

​Gazetecilik faaliyetinin suç kapsamına sokularak basın emekçilerinin hapis ve para cezası tehdidiyle karşı karşıya bırakılmasına sert tepki gösteren KTGB, Anayasa’ya ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olan bu düzenlemeyi tanımadığını açıkça duyurdu. Birlik yönetimi, tüm üyelerini kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda, özellikle tanınmış kişilerle ilgili haberlerde isim ve fotoğraf kullanmaktan çekinmemeye çağırdı.

​Açıklamanın sonunda, gazeteciliğin bir suç olmadığı ve halkın haber alma hakkının hiçbir gerekçeyle sınırlandırılamayacağı hatırlatılarak, basın özgürlüğünü hedef alan her türlü baskıya karşı hukuki ve demokratik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.