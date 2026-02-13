Teminata bağlandı

Trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan, yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan B.H.P., yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Bayram Yıldırım mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 9 Şubat 2026 tarihinde saat 18.45 raddelerinde Gönyeli'de, Cebeci Sokak boyunca Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi araçlı devriyede oldukları esnada GE 685 plakalı salon araç sürücüsü zanlının trafik işaret ve levhalarına uymadan tek yön olarak Cebeci Sokaktan Lefkoşa- Güzelyurt ana yoluna giriş yapmaya çalıştığı esnada tespit edilerek durdurulduğunu söyledi.

Polis, görevli polisler tarafından yapılan kontrolde zanlının sürüş ehliyetsiz olduğu ve hareketlerinden şüphelenmesi sonucu GE 685 plakalı araç içerisinde gerçekleştirilen aramada torpido gözünde içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk naylon poşet, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan sarma kağıdı, sağ ön kapı cebi içerisinde makas ve sağ ön koltuk yan kısmında da makas bulunup emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıya test cihazı ile yapılan teste Cannabis testinin pozitif çıktığını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının kan örneği vermediğini belirten polis, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.