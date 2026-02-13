“Erhürman aşama değişikliğine damgasını vurdu!”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme, Güney basınında geniş yer buldu.

Alithia manşetten verdiği haberde Erhürman’ın, ‘aşama değişikliğine damgasını vurduğunu’ yazdı.

‘Kıbrıs Türk tarafının önce metodolojinin ve BM’nin katılım şartlarının görüşülmesini talep ederek, kendi çerçevesiyle geri döndüğü’ yorumunu yapan gazete, Guterres’in ise ‘kartlarını kapalı tuttuğunu’ ifade etti.

TAK’ın haberine göre Alithia, görüşme sonrasında sadece kısa bir bilgilendirme açıklaması yapan BM’nin bu şekilde ‘görünürlük seviyesini düşük tuttuğunu ve çıkmazın donup kaldığı bir dönemde her hareket süreç şartlarıyla değerlendirileceğinden, böylelikle siyasi yükten kaçındığını’ yazdı.

Alithia, Erhürman-Guterres görüşmesi bağlamında New York sonrasında ne olacağına ilişkin şu görüşleri de paylaştı:

“Kıbrıs sorunu, prosedürel boyutu açısından yeni bir aşamaya giriyor. Yeni Kıbrıslı Türk lider sadece diyaloğun devamını talep ediyor görünmüyor. Nasıl devam edeceğine, hedefinin başlangıçta belirlenmesine dair ön şartlar koşuyor gibi görünüyor. BM ise tezleri benimsemeden ve taahhüt de almadan tonları düşük tutuyor. Bu tavır kanalı açık tutuyor, aynı zamanda görüşme tezlerin not edilmesi düzeyinde mi kalacak yoksa sonraki adım atılacak mı kritik sorusunu açık bırakıyor. Her halükarda Erhürman ön şartlarının doğrudan Genel Sekreter’in önüne konulması, artık Kıbrıs sorununun uluslararası yönetimi alanında not edildiği anlamına geliyor.”

Fileleftheros ise haberi, “Erhürman Şartları Genel Sekreter’in Önünde… Kıbrıslı Türk Liderin Dolaylı Yoldan Kabul Ettiği Gibi Guterres Daha Düzenli Görüşmeler İstiyor” başlığıyla duyurdu.

Erhürman-Guterres görüşmesinden sonra “5+1 düzeyinde daha düzenli görüşmeler konusunun masaya geldiğinin net olduğu” görüşünü ortaya koyan gazete, Kıbrıs Türk basınına yansıyan haberlerden geniş alıntılar da aktardı.

Politis ise Kıbrıs Türk medyasına yansıyanları değerlendirdiği haberi ,“Guterres GYÖ’lerde Israr Ediyor… Erhürman-Guterres Görüşmesi Kıbrıs Türk Tarafınca Olumlu Yansıtılıyor. Kıbrıs Türk Toplumundaki Siyasi Çevrelerin Değerlendirmesine Göre Genel Sekreter Öncelikle GYÖ Anlaşması İle Hemen Şimdi Çıkış Yolu Bulunmasında Israrlı” başlık ve spotlarıyla yansıttı.

Haravgi de “Erhürman ve Guterres GYÖ’leri ve Yeni Geçiş Noktaları Açılmasını Görüştü… Erhürman’a Göre Görüşme ‘Yararlı ve Verimli’” başlığını attı.