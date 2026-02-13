“Bu proje çağdaş belediyeciliğin somut bir göstergesidir”

İskele Belediyesi’nin Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi destekleriyle gerçekleştirdiği “İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı”nın açılışı yapıldı

30 bin metrekare alan üzerinde 4 bin metre kapalı pazar yeri, 300 araçlık otoparkı ve sosyal donatı alanlarıyla adanın en büyük pazar yeri olarak nitelendirilen tesisin açılışını Başbakan Ünal Üstel yaptı

Sadıkoğlu: “Kente değer katan bir merkez oluşturduk”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele’nin yarınlarına değer katacak büyük bir projeyi açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sadıkoğlu, “İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi”nin, yalnızca bir pazar alanı değil; planlı kentleşmenin, çağdaş belediyeciliğin ve halk odaklı hizmet anlayışının somut bir eseri olduğunu vurguladı.

Sadıkoğlu, "Toplam 30 bin metrekarelik geniş bir alan üzerine, İskele Gençlik Merkezi’mizle bütünlük içinde hayata geçirdiğimiz bu proje; modern mimarisi, güçlü altyapısı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla sadece İskele’ye değil, tüm adamıza örnek olacak nitelikte bir yatırımdır” dedi.

Proje kapsamında inşa edilen 4 bin metrekarelik kapalı pazar alanının, üretici ile tüketiciyi dört mevsim boyunca hijyenik, güvenli ve konforlu bir ortamda buluşturacağını kaydeden Sadıkoğlu, kapalı pazar yerinin; çeşitli sosyal aktiviteler için de kullanılabileceğini söyledi.

Sadıkoğlu, projeyle birlikte İskele’nin, hizmet alanı olarak adanın en büyük kapalı pazar alanına ve en geniş çevre otopark düzenine sahip olduğunu kaydetti.

Sadıkoğlu, “Biz bu projeyi sadece betonla, asfaltla düşünmedik. Yeşil alanı, yürüyüş yolları, kaldırım düzenlemeleri ve peyzajıyla; insan odaklı, nefes alan, kente değer katan bir merkez oluşturduk. Çünkü biz biliyoruz ki; modern şehirler yalnızca binalarla değil, yaşam kalitesiyle büyür” dedi.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak hedefimiz; günü kurtaran değil, geleceği planlayan projelere imza atmaktı” dedi.

Haber: Yılmaz Yakar