“Bu, Kıbrıs'ta yapılan doğru çalışmaların bir göstergesi”

Avrupa Birliği Konseyi, savunma amacıyla harcanmak üzere yaklaşık 1,2 milyar Euro’luk fonun SAFE programı aracılığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tahsis edilmesini onayladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, kararı memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, ülkesinin, fonun onaylandığı ilk üye devletler arasında yer almasının önemine işaret etti.

Cyprus Mail’in haberine göre Doğu Belçika'daki Alden Biesen Kalesi’nde düzenlenen gayri resmi Avrupa liderleri toplantısına gelişinde yaptığı açıklamada Hristodulidis, “Bu, Kıbrıs'ta yapılan doğru çalışmaların bir göstergesidir" dedi.

Gazete, AB'nin Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) programı aracılığıyla sağlanan fonun dün akşam itibarıyla onaylanmasının ardından, Avrupa Komisyonu’nun ilk etapta "ön finansman ödemesi" olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yaklaşık 180 milyon Euro ödeyeceğini yazdı.

Cyprus Mail’e göre bu tahsisat, Kıbrıs'ın "modern savunma teçhizatı edinmesini" ve "savunma hazırlığını artırmasını" sağlayacak.

Program için toplamda 150 milyar Euro’luk fon ayrıldığını yazan Cyprus Mail, Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın daha önce, Kıbrıs'a ayrılan fonların, RMMO’nun 2030 yılına kadar “önceliklerini karşılayacak” askeri teçhizat edinmesini sağlayacağını söylediğini anımsattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’yle birlikte Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Macaristan, Portekiz, Romanya ve İspanya da fonlaması onaylanan ilk AB üyeleri oldu.

Dışişleri Konseyi önümüzdeki hafta Salı günü savunma yapılanmasında tekrar toplanarak, sekiz üye ülkeye daha fon dağıtımını onaylayacak.