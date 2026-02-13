“İşten çıkarmalar derhal geri alınmalı”

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU), Mağusa’da faaliyet gösteren EKTAM Kıbrıs'ta 37 işçinin toplu sözleşme talebinin ardından işten çıkarılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 134 ülkede 105 milyondan fazla işçiyi temsil ettiği belirtilen federasyon, işten çıkarmaları kınayarak, işçilerin sendikal haklarını kullanmaları nedeniyle hedef alındığını ifade etti.

WFTU, EMEK-İŞ ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, bir hafta önce başlayan süresiz grevi desteklediğini ifade etti. Açıklamada, “Onurlu maaşlar ve çalışma koşulları için mücadele eden işçilerin cesur duruşunu selamlıyoruz” denildi.

Federasyon ayrıca, işten çıkarılan tüm çalışanların derhal görevlerine iade edilmesini, sendika karşıtı uygulamaların sona erdirilmesini ve işçilere yönelik taciz ile tehditlerin durdurulmasını talep etti.

WFTU, DEV-İŞ, EMEK-İŞ ve EKTAM işçileriyle dayanışma çağrısını yineleyerek, işçilerin onurlu çalışma koşullarını güvence altına alacak bir toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.