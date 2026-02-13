Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB), İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından desteklenen proje kapsamında Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliğinde düzenlediği “İnanmadan Önce Düşün” eğitimi Merkez Lefkoşa’da yapıldı. Etkinlikte, dijital medyada yanlış bilgi ve manipülasyon konusuna dikkat çekildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Milletvekili Sami Özuslu, İngiltere Yüksek Komiseri Michael Tatham, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser’in katıldığı etkinlikte, Yrd. Doç. Dr. ve Akademisyen Huri Yontucu ile KTGB Genel Sekreteri ve Gazeteci Canan Onurer konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte, dezenformasyonla mücadele, medya okuryazarlığı ve yapay zekâ çağında bilgi güvenliği konuları ele alındı.

Harmancı: “Bilgi kirliliği, günümüzde kontrol edilmesi zor bir boyuta ulaştı”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, dezenformasyon ve bilgi kirliliğinin bugün kontrol edilmesi zor bir boyuta ulaştığını belirterek, özellikle yapay zekâ ile birlikte yeni tehdit alanlarının ortaya çıktığına dikkat çekti.

Harmancı, dezenformasyonun geçmişten beri hayatın içinde olduğunu ancak haberin hızlı dolaşımıyla birlikte etkisinin daha da arttığını ifade etti. Yapay zekânın üretimden analize kadar pek çok fırsat sunduğunu kaydeden Harmancı, bununla birlikte ciddi riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Ses klonlama ve deepfake videolar gibi uygulamaların artık günlük yaşamın parçası haline geldiğini dile getiren Harmancı, “Doğruluğundan emin olamadığımız bir evredeyiz ve gelecekte bu çok daha zor bir noktaya gidecek” dedi.

“Açık politika izlemek dezenformasyonla mücadelede temel yöntemlerden biridir”

Dezenformasyonla mücadelenin demokrasi açısından da hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Harmancı, “İnanmadan önce düşünmek, sorgulamak ve doğru bilgiye ulaşmak zorundayız” vurgusu yaptı.

Bir kamu yöneticisi olarak en önemli yaklaşımın şeffaflık ve sürekli bilgilendirme olduğunu belirten Harmancı, açık politika izlemenin dezenformasyonla mücadelede temel yöntemlerden biri olduğunu belirtti.

Keser: “Ele alınan konu son derece önemli”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser ise, ele alınan konunun son derece önemli olduğunu dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Tatham: “Medya özgürlüğü ve dayanıklılığı demokrasi için hayati önem taşır”

İngiltere Yüksek Komiseri Michael Tatham da, destekledikleri projenin son derece önemli olduğunu ifade ederek, Birleşik Krallık’ın medya özgürlüğünü demokrasinin temel unsurlarından biri olarak gördüğünü söyledi.

Tatham, İngiltere Yüksek Komiserliği’nin projeye destek vermesinin temel nedeninin, medya özgürlüğü ve dayanıklılığının demokrasi için hayati önem taşıdığına olan inançları olduğunu belirtti.

Demokrasinin güçlenmesi ve demokratik dayanıklılığın artırılmasının dünyayı daha iyi, daha istikrarlı ve daha güvenli bir yer haline getirdiğini kaydeden Tatham, bu doğrultuda yürütülen çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Yontucu ve Onurer’den sunum

Etkinlikte, konuşmacılar Huri Yontucu ve Canan Onurer, görseller eşliğindeki sunumda dijital medyada yanlış bilginin üretimi, yayılma biçimleri ve manipülasyon teknikleri üzerine detaylar paylaştı.

Sunumda özellikle sosyal medya içeriklerinin doğrulanması, kaynak kontrolü, görsel manipülasyon yöntemleri ve yapay zekâ ile üretilen içeriklerin nasıl ayırt edilebileceği konularına örneklerle değinildi.

Bilgi paylaşmadan önce doğrulama yapmanın bireysel ve toplumsal sorumluluk olduğu vurgulanırken, medya okuryazarlığının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.