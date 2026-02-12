Mağusa’da mahalle bazlı kapsamlı temizlik devam ediyor

"En temiz şehir" hedefiyle çalışan Mağusa Belediye'si Canbulat Mahallesinde temizlik çalışmasını tamamladı.

Mağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Canbulat Mahallesindeki moloz ve atıklar kaldırıldı, ana arterler ve ara sokaklar süpürüldü, çöp bidonları yıkanıp dezenfekte edildi.

Belediye'nin temizlik hizmetlerini "kent estetiğini ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen öncelikli bir hizmet" olarak gördüğü belirtilen açıklamada, mahalle bazlı kapsamlı temizliklerin bir program çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi.