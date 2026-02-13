KIBHAS otobüsü Yeni Haspolat Çemberi’nden aşağıya uçtu!

KIBHAS’a ait yolcu otobüsü, Yeni Haspolat Çemberi’nde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak çemberden aşağıya uçtu.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü, çemberden aşağıya savruldu.

YENİDÜZEN'in olay yerinden edindiği bilgiye göre, kaza 1 araç sürücüsü ve yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan polis Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında bir otobüs yaklaşık 6 metre derinliğindeki tarlaya düştü, iki kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis açıklamasına göre, 13 Şubat 2026 tarihinde saat 14.20 sıralarında, Halkbank Çemberi üzerinde, Ali Kelleci (58) yönetimindeki TAA 970 K plakalı otobüs batı istikametine doğru seyrettiği sırada çembere geldiğinde sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan otobüs, kontrolsüz şekilde yoluna devam ederek çember içerisinden geçti, yolun solunda bulunan taş duvara çarptıktan sonra yaklaşık 6 metre derinliğindeki tarla içerisine düşerek tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan otobüs sürücüsü Ali Kelleci ile otobüste yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Bogdan Sushchuk, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

