“Uyarı grevine gidiyoruz”

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve KAMUSEN, EKTAM işçilerinin grevine destek amacıyla uyarı grevi kararı aldı. Sendikalar, “EKTAM emekçileri yalnız değildir” mesajı verdi.

KAMU’da örgütlü dört sendika, EKTAM işçilerinin sürdürdüğü grevle ilgili ortak basın açıklaması yaparak destek grevine gideceklerini duyurdu. KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve KAMUSEN imzasıyla yayımlanan açıklamada, özel sektörde sendikalaşma hakkına yönelik baskıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Sendikalar, EKTAM emekçilerinin güvenceli çalışma, insanca ücret ve sendikal hakları için başlattığı grevin bir tercih değil, “dayatılan güvencesizliğe karşı zorunluluk” olduğunu belirtti. Açıklamada, kötü hava koşulları ve işverenin tehditlerine rağmen sürdürülen direniş selamlandı.

“Bu sadece EKTAM’ın değil, emeğin mücadelesidir”

Ortak metinde, grev çadırının yalnızca 39 emekçi ve sendikalarla sınırlı olmadığı; ailelerin, çocukların ve bölge halkının da sürecin parçası olduğu ifade edildi. Mücadelenin yalnızca EKTAM çalışanlarının değil, “emeğin ve adaletin mücadelesi” olduğu kaydedildi.

Sendikalar, çocukların Şubat tatilini aileleriyle birlikte grev çadırında geçirmek zorunda kalmasını “sorumsuzluk” olarak niteledi ve buna karşı çıkmanın görevleri olduğunu belirtti.

Uyarı greviyle ilgili detaylar paylaşıldı

Soruna çözüm üretilmemesi ve Toplu İş Sözleşmesi hakkının tanınmaması halinde uyarı grevi yapılacağı duyuruldu.

Bu kapsamda:

KTÖS ve KTOEÖS, 16 Şubat Pazartesi günü 14.00-15.30 saatleri arasında Pile Türk İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Güvercinlik RRD İlkokulu, Çayönü-İncirli İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Polatpaşa Lisesi’nde grevde olacak.

KTAMS ve KAMUSEN ise 17 Şubat Salı günü 13.00-15.30 saatleri arasında bölgedeki devlet dairelerinde uyarı grevine gidecek.

Açıklama, “İş güvencesi, toplu sözleşme ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları sağlanana kadar dayanışmamız devam edecektir” ifadeleriyle son buldu.