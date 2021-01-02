“Temaslı olduğunuzu söylemekten çekinmeyin, korkmayın”

Pandemi bölümünde görev yapan Doktorlar Yağmur Aldağ ve Emre Vudalı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Covid-19 olan hastalarla ‘temaslı olan’ kişilerin kendini saklamaması ve temaslı takip ekibine de yardımcı olmasının öneminde dikkat çekti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, ortak imzasıyla yapılan paylaşımda; “Temaslı olduğunuzu lütfen gizlemeyin! Temaslı olduğunuzu söylemekten çekinmeyin! Temaslı olduğunuzu bile bile normal yaşantınıza devam etmeyin!” denildi.

Çoğu kez ekonomik koşullardan dolayı iş yerinin kapanacağı korkusuyla temaslı olunulduğunun gizlenmeye çalışıldığına vurgu yapılan açıklamada, bunun çok yanlış olduğunun altı çizildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bu COVID belasından hepimiz biran önce kurtulmak istiyoruz degil mi arkadaşlar, dostlar, abiler, ablalar!

Maskedir, sosyal mesafedir, temizlikdir..... bunları duymaktan bunlari soylemekten Sıkılmadınız mı?

Ben Sıkıldım.. O yuzden tekrar etmeyecegim..

Cok daha onemli bir konu var...

Söz meclisden dışarı...

Temaslı olduğunuzu lutfen gizlemeyin!

Temaslı oldugunuzu söylemekten çekinmeyin!

Temaslı olduğunuzu bile bile normal yasantınıza devam etmeyin!

Temas tarama ekibi var gücüyle çalışıyor, Cogu kez 1 saatlik uykuyla... Haliyle heryere ulasamayabilirler...

Siz yardımcı olun..

Siz gerekirse peşlerine düşün, neyapacaginizi sorun!

Ulaşamadınız mı tekrar tekrar deneyin...

Yeter ki gizlemeyin, utanılacak bisey degil ki bu!

Çoğu kez ekonomik kosullardan dolayi is yerinin kapanmamasi icin gizlenmeye calışılıyor!

Yapmayın...

Sonrasında çalıştirabilecek ne bir elemaniniz ne bir çalışacak yeriniz olacak!

Hepbirlikte işbirliğiyle başarabileceğimizden şüphem yok...”