‘Tehlikeli sürüş’ yaptı, tasarrufunda yeşil reçeteye tabi birçok hap tespit edildi

Güzelyurt'ta ‘tehlikeli sürüş’ yaptığı esnada polis tarafından durdurulup yapılan kontrol sonrasında yeşil reçeteye tabi olan bulunduran zanlılar H.N. ve M.D. mahkemeye çıkarıldı, zanlılar teminata bağlandı.

Polis memuru İbrahim Ertarkan mahkemede olayın detaylarını anlattı. Ertarkan, zanlı H.N’nin 7 Nisan 2023 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Güzelyurt'ta, 01 RZ 150 plakalı araçla birlikte ‘tehlikeli sürüş’ yaptığını ve polis ekiplerinin aracı durduğunu söyledi. Ertarkan, polisin araçta yaptığı arama sonucunda aracın bagaj kısmında ve torpido içerisinde zanlı H.N.’ye ait yeşil reçeteye tabi toplam 64 adet hap ve yine araçta yolcu olarak bulunan zanlı M.D.’nin montunun iç cebinde 10 adet hap bulanarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlıların suçüstü yakalanarak tutuklandığını ve aynı gün mesele ile ilgili olarak mahkemeden alınan arama emri gereği H.N.’ye ait Gönyeli’deki evinde yapılan aramada, evin yatak odasında aynı marka haplardan 448 adet hap daha bulunduğunu aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlıların hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.