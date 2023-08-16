“TEDİRGİNİZ!”

Serap ŞAHİN

Toplumda infial yaratan ve travmaya neden olan Hüseyin Mavideniz cinayetinin ardından İskele bölge halkı, güvenlik endişesi duymaya başladı.

YENİDÜZEN’e konuşan İskeleliler, kontrolsüz ve plansız artan nüfusa dikkat çekerek, “Önlem alınmazsa her şey daha kötü olacak” dedi, ülkede güvenliğin olmadığını belirterek, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Olayın yaşandığı eğlence mekânında eski bir güvenlik görevlisi olan bir vatandaş da, işe alımlarda eğitim sorulmadığını ve sadece dış görünüşe bakıldığını iddia etti.

İskele bölge halkı ne dedi?

İbrahim Kurşuniler: İskele bölgesi artık pis bir bölge oldu

“Ne söyleyebiliriz ki artık. Memleket gitti. Her yeri satıyorlar. Yarın memlekete de sahip çıkacaklar. Artık beynimiz durmuş durumda. İskele bölgesi artık pis bir bölge oldu. Tarlalar satıldı, yabancı milletler yığıldı. Yarın koçanlarını gösterecekler ki ‘Bu ülkenin toprakları bizim’ diye. Kıbrıs’ta yabancı milletler daha fazla olmaya başladı. Güvenlik açısından çok endişe duyuyoruz. Devletin İskele bölgesinin güvenliğini sağlaması lazım. Başıboş bir yer oldu. Gelen giden, kaçakçısı, katili hepsi burada.”

Salih Kurşuni: Bölgede yerli halk neredeyse kalmadı

“Bölgede yerli halk neredeyse kalmadı. Parmakla sayılıyoruz artık bölgede. Ülkede güvenlik yok. Her konuda denetimler sıklaştırılmalı. Yaşanan olaylar çok üzücü”

Metin Menteş: Önlem alınmazsa her şey daha kötü olacak

“Bölge yavaş yavaş yabancılaşıyor. Plansız bir büyüme söz konusu. Her şey güçleşmeye başladı. Ne desem boş. Ülkenin hali perişan. Önlem alınmazsa her şey daha kötü olacak.”

Hüseyin Yorgancı: Bölgenin güvenliği açısından çok endişeliyim

“Bölgenin güvenliği açısından çok endişeliyim. Çünkü daha önce de bir kızımız inşattan atılmıştı. Yine cinayet vakası yaşadık. Çok hızlı bir şekilde de nüfus artıyor. Ağırlık olarak bölge İranlı ve Rus. Yapılaşmayla birlikte eğlence sektörü de gelişmeye başladı. Bu tip olayların devam edeceği endişesini taşıyorum. Yaşanan olayı da şiddetle kınıyorum. Bir eğlence mekânında insan olay da çıkarabilir ama bu şekilde katledilmesi çok vahşice bir durum. İskele bölgesi olarak biz çok üzüldük. Aynı zamanda da tedirginiz. Gerekirse güvenlik önlemleri arttırılmalı. Bu olaydan sonra şöyle bir yaklaşım da gündeme geldi. Biraz kaslı, iri yarı bir insanı alıp güvenlik görevlisi yapılmamalı. Güvenlik görevlilerinin de bir eğitim geçmesi gerekiyor. Adamı öldürene kadar dövmek veya gelişigüzel olmamalı bazı şeyler. Etkisiz hale getirip polisi arayamaz mıydı? Açıkçası gidişat iyi değil. Polis de bir yere kadar. Özel güvenlik yasası var mesela. Bunlara özen gösterilmeli, denetim yapılmalı, bu mekânlar açılırken kurallara dikkat edilmeli. Bölge, bunun adı gelişmeyse gelişiyor ancak arkasının da gelme ihtimali çok yüksek.”

Hasan Yorgancı: Sokakta yürürken çoğu zaman tedirgin oluyorum

Yaşanan olay olağan dışı bir durum. Devlet tarafından güvenlik önlemleri alınmalı ve denetimlerin yapılması gerekiyor. Ülkeye kimin girip çıktığı zaten belli değil. Güvenlikleri işe alırken hali hazırda bulunan yasaya göre işe alım yapılsa bu tarz olayların da yaşanması en aza indirgenebilir. Bence denetimler artmalı. Eskiye göre baktığımızda, artık sokakta yürürken çoğu zaman tedirgin oluyorum.

Hüsnü Arslanyürek: Güvenlik olarak işe alırken eğitim sormuyorlar

Yaşanan olay tamamen bir yanlış. Bir korumanın kesinlikle gelen müşteriye vurmaması gerekiyor. Etkisiz hale getirip, dışarı alması gerekiyordu. Güvenliğini yaptığın insanlara şiddet uygulayamazsın. Çünkü gelen müşterinin de koruması güvenliktedir. Bir müşteri mekâna geldiğinde o para bırakıyor ve sen o şekilde maaşını alıyorsun. Ben söz konusu mekânın eski güvenliğiyim. Birçok otelde güvenlik müdürlüğü yaptım. İngiltere’den eğitimli ve lisanslıyım. Burada işe alırken kimse bunu sormuyor. Herhangi bir kriter de sorulmuyor. Gösterişinize ve kılık kıyafetinize bakıyorlar sadece. Öncelikle bir güvenliğin iyi giyinmesi gerekiyor. İçerde veya dışarıda birbirleri ile koordine halinde olmaları gerekiyor. Gelen müşteriye ne sert ne de çok yumuşak, mesafeli davranılır ve bir güvenlik kendini belli etmemeli. Güvenlik gelen müşteriyi de rahatsız etmez. Herhangi bir olay çıktığında, diğer müşterileri rahatsız etmeden taşkınlık yapan dışarı alınır. Etkisiz hale getirilir ve eğer devam ederse polis aranır. Sokaktaki köpeğe bile vurma yetkin yoktur. Kesinlikle bu olayda da vurulmaması gerekirdi. Çok talihsiz bir olay oldu. Dünya globalleşiyor ve bölge de yabancılaşıyor. Ama bunun daha kontrollü olması gerekiyor. Kaymakamımız gece 1.00’den sonra İskele’ye eğlenceyi yasakladı. Bunun genel olması gerekiyor çünkü markette de kavga çıkabilir, başka bir yerde de olay çıkabilir. Bu olayda da güvenliklerin yaptığıdır asıl abes ve yanlış olan. Diğer güvenliklerin de müdahale edip, vurdurmamaları gerekiyordu. Çok talihsiz ve çok üzücü bir olay oldu. Güvenliklerin bunu yapması daha da üzücü oldu.

Orçun Kurtuluş: Güvenlikler de görevlerini yerine getirirken daha dikkatli olmalı

“Yaşanan olay çok üzücü, keşke yaşanmasaydı. Maalesef alkol bardakta durduğu gibi durmuyor. Bu gibi mekânlarda biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Güvenlikler de görevlerini yerine getirirken daha dikkatli olmalı. Bölge halkı olarak endişe duymuyorum çünkü bu gibi mekânlara uğramıyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, çok üzüldük. İnşallah bir daha da yaşanmaz. Daha dikkatli olunması gerekiyor.”

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