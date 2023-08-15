Ayşe GÜLER-Serap ŞAHİN

Eğlenmek için gittiği Breeze isimli işletmede, 2 güvenlik görevlisi tarafından dövülerek öldürülen Hüseyin Mavideniz’in ailesi, İskele Kaza Mahkemesi’nde YENİDÜZEN’e konuştu, “adalet” istedi.

Mavideniz’in yakınları, büyük kayıp yaşadıklarını ifade etti, Kıbrıs’ta böyle bir olayın yaşanmasından dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Aile, Mavideniz’in İngiltere’den babasının tedavisi için adaya geldiğini, henüz 20 günlük bebeği olduğunu anlattı.

MAVİDENİZ’İN AİLESİ NE DEDİ?

Kasım Bıldırcın:

“Ciddi kayıp yaşadık”

“Ciddi kayıp yaşadık, adalet istiyoruz. Yeğenim, bu ölümü hak etmedi. Cenazemize kimse gelmedi, acımızı paylaşmadılar. Ancak seçim günü herkes kapımızda… Böyle yöneticilik olmaz olsun…”

Mehmet Mavideniz: (Hüseyin Mavideniz’in amcası)

“Yaşananları kabullenemiyoruz”

“Tek isteğimiz ve beklentimiz adaletin yerini bulması… Adalet sağlanmazsa bize bıraksınlar. Yaşananlar bugün bize, yarın size. Yeğenimi kaybettim, yaşananları kabullenemiyorum.”

Raif Mavideniz: (Hüseyin Mavideniz’in amcası):

“Zanlıların Türkiye’de yargılanmasını asla kabul etmeyiz”

Kimseden emir almadan, bu olay aydınlatılsın. Suçlular cezalarını çeksin. 5-6 yıl ceza verilecek, sonrasında dışarı çıkacaklar. Bunu asla kabul etmeyiz. Bu resmen cinayet... Türkiye’de yargılanmalarını da kabul etmemizi beklemesinler.

Adile Sariler:

“20 günlük bebeği vardı…”

“Yüreğimiz çok yandı. Adalet ne ise onun hayata geçmesini istiyoruz. Babası ameliyat olacaktı. 27-28 yaşındaydı. 20 günlük bebeği vardı, babasız kaldı.”

Safiye Sariler:

“İnsan ayrımcılığı yapılmasın…”

“İnsan ayrımcılığı yapılmadan, adaletin yerini bulmasını istiyoruz.”

Hasan Mütela:

“Yaşananlar, Kıbrıs’ta olacak bir şey değil…”

“Hak ettikleri cezayı alsınlar. Bütün ailenin canı yandı. Yaşananlar Kıbrıs’ta olacak bir şey değil, sindirilemez. En azından devletin bu zanlılara hak ettiği cezayı vermesini istiyoruz. Zanlıların yurt dışına gönderilmesini de istemiyoruz.”

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