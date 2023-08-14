Mavideniz cinayeti yargıda: Kan donduran detaylar

İskele’de Breeze isimli mekanda dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz cinayetiyle ilgili tutuklanan 2 zanlı M.Y. ve D.Ö.A geniş güvenlik önlemleri altında yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Adam öldürme”, “ciddi darp”, “vahim zarar” suçlamasıyla erken saatlerde İskele Kaza Mahkemesi’ne getirilen zanlılar hakkında 8 gün tutukluluk kararı alındı.

Davanın görüşüleceği İskele Kaza Mahkemesi bahçesinde, onlarca Çevik Kuvvet ekibi de hazır bekledi.

Polis, Mavideniz cinayetiyle ilgili kan donduran detayları mahkemede aktardı. Olayın ülkede infial yarattığını söyleyen Müfettiş Muavini Gürkan Kemaneci, ‘huzursuzluk çıkardığı’ gerekçesiyle zanlı M.Y’nin sağ eliyle Mavideniz’in yüzüne bir yumruk attığını, Mavideniz’in başını zemine vurmasının ardından, zanlı D.Ö.A’nın da ayağı ile yerde yatan Mavideniz’in bir kez sağ koluna, iki kez de başına vurarak ölümüne sebebiyet verdiğini açıkladı.

Kamera kayıtlarının incelendiğini, eşkalleri belirlemek için çalışmaların yapıldığını dile getiren Kemaneci, olaya karışan 15 ismin tespit edildiğini, bu kişilerden ifade alındığını kaydetti.

Kemaneci, zanlı M.Y’e ait cep telefonunun PGM data incelemeye gönderildiğini de söyledi.

Mavideniz’den alınan doku örneklerinin bir kısmının Lefkoşa Devlet Hastanesi pataloji servisine gönderildiğini aktaran Kemaneci, bir kısmının ise Türkiye’ye gönderileceğini dile getirdi.

Kemaneci, her iki zanlının Barış Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden kontrolden geçirileceğini açıkladı.

Duruşma sırasında Mavideniz’in yakınları mahkeme bahçesine gelerek, yaşananlara tepki gösterdi, ‘adalet’ çağrısı yaptı.

Öte yandan olayla bağlantılı “darp” ve “vahim zarar” suçlamasıyla tutuklanan H.Y ve C.G’de mahkemeye çıkarıldı, yargılanıncaya kadar 1 ay süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Kan donduran detaylar…

Müfettiş Muavini Gürkan Kemaneci, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi. Kemaneci, 10 Ağustos’ta saat 03.20’de İskele’de faaliyet gösteren Breeze isimli disko içerisinde huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle zanlı M.Y’nin sağ eliyle Mavideniz’in yüzüne bir yumruk attığını, Mavideniz’in başını zemine vurmasının ardından, zanlı D.Ö.A’nın ayağı ile yerde yatan Mavideniz’in bir kez sağ koluna, iki kez de başına vurarak ölümüne sebebiyet verdiğini açıkladı.

“Olay yerinde hayati bulguya rastlanmadı”

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Mavideniz’e yaptıkları kontrolde hayati bulguya rastlamadıklarını ifade eden Kemaneci, Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Mavideniz’in hayatını kaybettiğinin anlaşıldığını söyledi.

Zanlı M.Y gönüllü ifade verdi

Kemaneci, güvenlik kameralarından yapılan incelemede, zanlıların Mavideniz’i ağır suretle yaralayıp, ciddi şekilde darp ederek ölümüne sebep olduklarının görüldüğünü kaydetti.

Zanlıların aynı gün tutuklandığını dile getiren Kemaneci, zanlı M.Y’nin gönüllü ifade verdiğini ancak zanlı D. Ö.A’nın olayla ilgili ifade vermediğini anlattı.

215 promil alkol…

Kemaneci, soruşturma kapsamında zanlı M.Y’den kan örneğini alındığını ancak zanlı D.Ö.A’nın kan örneği vermeyi reddettiğini ifade etti, zanlı D.Ö.A’nın 215 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Kemaneci, zanlıların evlerinde yapılan aramada olayda giydikleri kıyafet ve ayakkabıların bulunarak, emare alındığını söyledi.

“Öldürücü nitelikli darbe…”

Olayda hayatını kaybeden Mavideniz’e yapılan otopside ölüm nedeninin öldürücü nitelikte darbeye bağlı olduğu belirlendiğini aktaran Kemaneci, her iki zanlının 11 Ağustos’ta mahkemeye çıkarıldıklarını, haklarında 3’er gün tutukluluk kararı alındığını belirtti.

Kemaneci, zanlı M.Y’den alınan gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapıldığını dile getirerek, iddialarla ilgili telefon şirketleriyle görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti. Mavideniz’den alınan doku örneklerinin bir kısmının Lefkoşa Devlet Hastanesi pataloji servisine gönderildiğini aktaran Kemaneci, bir kısmının ise Türkiye’ye gönderileceğini dile getirdi.

“15 isim belirlendi, ifadeleri alındı”

Kamera kayıtlarının incelendiğini, eşkalleri belirlemek için çalışmaların yapıldığını dile getiren Kemaneci, olaya karışan 15 ismin tespit edildiğini, bu kişilerden ifade alındığını kaydetti.

Kemaneci, zanlı M.Y’e ait cep telefonunun PGM data incelemeye gönderildiğini de söyledi.

“Olay infial yarattı”

Soruşturma kapsamında yeni isimlerin ortaya çıktığını aktaran Kemaneci, zanlıların Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Kemaneci, olayın ülkede infial yarattığını söyleyerek, her iki zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

8 gün tutukluluk

Yargıç Şevket Gazi, her iki zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mavideniz'in yakınları yaşananlara tepki gösterdi

Mavideniz'in yakınları duruşmanın görüldüğü İskele Kaza Mahkemesi önünde toplandı. Öfkeli kalabalık adalet istediklerini ifade ederek, yaşananlara tepki gösterdi.