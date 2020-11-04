Tedbirleri Anastasiadis açıklayacak

Güneydeki Covid-19 vakalarının neredeyse 5 bine dayandığı ve vakalardaki endişe verici yükselmenin sürdüğü bildirildi.

Alithia gazetesi,Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın dün yapılan 4 bin 33 test çerçevesinde 174 yeni vaka tespit edildiğini açıkladığını ve toplam vaka sayısının 4 bin 934’e ulaştığını yazdı.

Gazete, poliste tespit edilen 11 vakanın ardından 30 temaslının karantinaya alındığını ve pozitif çıkan polislerin de, virüsü görev başında değil, dışarda kaptıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Vakalardaki yükselişin, Limasol’daki üç okuldan yaklaşık 500 öğrencinin Kakopetria’ya yapacağı okul gezisinin iptal edilmesine sebep olduğunu belirten gazete, öte yandan eğlence merkezi sahiplerinin bugün açıklanacak yeni tedbirlere tepkili olduğunu yazdı.

Gazete, yeni tedbirlerin ise, daha önceden duyurulduğu gibi sabah saatlerinde değil, akşam saat 18.00’de Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis tarafından açıklanacağını kaydetti.