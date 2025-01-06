TDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi kararı bu akşam açıklanacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, bugün düzenlenecek Parti Meclisi (PM) toplantısına 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılacağını belirtti. Çeler, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili nihai kararlarını bu akşam netleştireceklerini ifade etti.

BRT’de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Çeler, alınacak kararın PM toplantısında açıklanacağını vurguladı.