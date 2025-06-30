TDP'de kritik PM toplantısı bu akşam

Toplumcu Demokrasi Partisi'nde (TDP), kritik Parti Meclisi toplantısı bu akşam yapılacak.

TDP'den yapılan açıklamada, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki pozisyonunun belirleneceği Parti Meclisi (PM) toplantısı, bu akşam saat 19.00'da Merkez Lefkoşa'da yapılacak.

Daha önce gerek TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, gerekse partinin diğer kademelerinde yer alan bazı kişilerin, Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman'a destek verilmesi yönünde söylemleri olmuştu.