TDP: “Sağlık Bakanı, Tabipler Birliği’nden özür ilemeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Sağlık Bakanı Hakan Diçyürek'i Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile ilgili sözlerinden dolayı eleştirdi; Dinçyürek’i sözlerini geri almaya ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden özür dilemeye çağırdı.

Sağlık Bakanlığı ile KTTB arasında, özel bir tıp fakültesinin uzmanlık eğitimi verme girişimi üzerinden yaşanan tartışmaları dikkatle takip ettiğini belirten TDP, “Tabipler Birliği kim oluyor ki diplomaları kabul etmeyecek?” söyleminin tartışmayı bilimsel ve hukuki zeminden uzaklaştırdığını belirtti.

TDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzmanlık eğitimi, diploma denkliği, eğitim kurumlarının yeterliliği ve sağlık alanındaki akademik standartların bilimsel ölçütler, yürürlükteki mevzuat ve kamu yararı temelinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu ifadenin gereksiz bir kurumsal çatışma yarattığı belirtilerek KTTB'nin hekimlik standartlarının korunması, toplum sağlığının gözetilmesi ve bilimsel yeterliliğin güvence altına alınması açısından önemli bir meslek örgütü olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı’nın Birliği küçümseyen, meşruiyetini sorgulayan ve hedef gösteren bir üslupla konuşmasının kabul edilemez olduğu da belirtildi.

Sağlık politikalarından sorumlu bir bakanın görevinin meslek örgütlerini itibarsızlaştırmak veya görüşlerini değersizleştirmek olmadığı vurgulanan açıklamada, Bakanlığın bilimsel kaygıları ciddiyetle değerlendirmesi ve kamu yararına uygun çözüm üretmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık gibi doğrudan insan yaşamını ilgilendiren bir alanda kişisel çıkışlara, meydan okumalara ve kurumlar arasında gerilim yaratacak söylemlere yer olmadığı da kaydedildi.