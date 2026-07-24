“Maliye Bakanlığı’ ‘vergi affı yok’ dedi ancak 2 ay sonra vergi affı çıkardı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı'nın vergi affına ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamayla çelişen bir uygulamaya imza attığını söyledi.

Barçın, 18 Mayıs 2026 tarihinde Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Vergi affı çıkacak söylemlerine kesinlikle itibar etmeyin ve verginizi zamanında ödeyin" ifadelerinin kullanıldığını hatırlattı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname ile yeni bir vergi affının yürürlüğe girdiğini belirten Barçın, Bakanlığın iki ay önce yaptığı açıklamayla bugünkü uygulamanın birbiriyle çeliştiğini ifade etti.

Vergisini zamanında ödeyen vatandaşların mağdur edildiğini kaydeden Barçın, "Halka af yok denilerek ödemelerini yapan insanlara ne diyeceksiniz? Zamanında vergisini ödeyen yine cezalandırıldı" ifadelerini kullandı.

“Ülke tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor.” diyen Barçın, Maliye Bakanlığı’nın resmi açıklama ile ‘vergi affı yok’ dediğini ancak 2 ay sonra vergi affı çıkardığına işaret ederek, “Bu çok ciddi bir skandaldır ve bu güvensizlik ile ekonomi maalesef daha da dibe vuracaktır.” dedi.