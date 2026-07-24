11. Leymosunlular Buluşması yarın gerçekleştiriliyor

Leymosun Kültür Vakfı ile Girne Belediyesi iş birliğinde "Köklerimizde Leymosun, yüreğimizde birlik" sloganıyla düzenlenecek olan 11. Leymosunlular Buluşması, yarın Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı'nda yer alacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, tüm halkın davetli olduğu, saat 19.00'da açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlikte, Çatalköy - Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu sahne alacak.

Retro Çalgıcıları ve Dombula’nın sahneye çıkacağı etkinlik, piyango çekilişiyle sona erecek. Organizasyon kapsamında katılımcılara bin 600 TL karşılığında 2 ciltlik Leymosun kitabı, 2 tombala bileti ve 2 piyango bileti verilecek.