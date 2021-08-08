TDP Gençlik Örgütü’nde MYK ve genel sekreter belirlendi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Meclisi, Merkezi Yönetim Kurulunda görev yapacak isimler ile genel sekreterini belirledi.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Gençlik Meclisinin, Arda Çileker başkanlığında dün yaptığı ilk toplantısında, Genel Sekreterlik görevine Çise Erdoğa getirildi. Merkezi Yönetim Kurulunda da Ergün Bey, Ezgi Özyiğit, Mehmet Karanar, Sis Asilsoy, Tuğdem Berksel’in görev almasına karar verildi.

TDP Gençlik Örgütü Olağan toplantısında TDP Gençlik Örgütü başkanlığına Arda Çileker getirilmişti.