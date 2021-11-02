TDP: “Erken seçim tarihi belirlenerek, seçim yasakları devreye konmalı”

TDP Merkez Yönetim Kurulu dün akşam Cemal Özyiğit başkanlığında toplanarak erken seçim, olası hükümet senaryoları ve gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

TDP MYK ülkenin içinde bulunduğu durumda erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirterek, seçim tarihinin biran önce belirlenmesi ve seçim yasaklarının hemen devreye konması gerektiğini vurguladı.

“TDP Merkez Yönetim Kurulu yaşanan tüm bu yasa tanımazlıkların ortağı olan ve ses çıkarmayıp toplumu felakete sürükleyen yapılar ile partimizin sahip olduğu toplumcu ve demokratik değerler bağlamında toplum yararına bir hizmet alanı bulamayacağına inanmaktadır.”

“En erken zamanda seçim yapılarak halk iradesinin sandığa yansıması gerektiğine inanan TDP, seçime kadar seçim yasaklarının mutlaka uygulanacağı bir hükümet modelinde, sadece ve sadece toplumun ilerlemesi ve refahı yönünde atılacak adımları tüm samimiyetiyle değerlendirmeye hazırdır. Bu bağlamda TDP Parti Meclisi önümüzdeki günlerde toplanarak yaşanan gelişmeleri değerlendirecektir. “