TDP, Erdoğan’ın konuşma yapacağı Meclis oturumuna katılmıyor

TDP Parti Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz’da Meclis’te yapacağı konuşmaya katılmama kararı aldı.

Parti’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle son yıllarda diyalog kurma fırsatı verilmeden; karşılıklı saygıya dayalı eşitler düzeyinde bir ilişki yerine, buyuran-biat eden bir anlayışın hakim kılınmak istenmesi; Kıbrıs Türk halkının iradesine, özgür ve özgün kimliğine yapılan müdahaleler başta olmak üzere, iddia edildiği gibi eşit egemen devlet yerine alt yönetim algısını güçlendirecek adımların atılması tespitinden hareketle ve son günlerde yurttaşlarımızın sebepsizce Türkiye'ye alınmamasının kaçınılmaz sonucu olarak, TDP 20 Temmuz günü gerçekleştirilecek Meclis oturumuna katılmama kararı aldı.”

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