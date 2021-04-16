TDP Çavuşoğlu'yla görüşmeye katılmadı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin 'diplomasiyi yerin dibine gömüp', Kıbrıslılara rağmen hareket etmelerini kabullenmeyeceklerini belirterek, bu bağlamda da bugün gerçekleştirilen Çavuşoğlu görüşmesine katılmadı.

Özyiğit, görüşme öncesinde şu açıklamayı yapmıştı:

"Sabahtan beri Ankara'dan gelen açıklamalar ile Kıbrıs'ta bağımsız iki devletli çözümün nasıl olamayacağının örneğini verdiler.

Bu ülkenin Anayasa Mahkemesi kararına dahi saygı gösterilmediği bu ortamda ve bu ilişki biçiminde hiç birşey olmamış gibi, ya da Kıbrıs konusunda bir toplumsal mutabakat varmış gibi görüntü vermeyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin diplomasiyi yerin dibine gömüp Kıbrıs'ta Kıbrıslılara rağmen hareket etmelerini oturup kabullenecek değiliz.

Buradan hareketle bugün Sn. Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağımız görüşmeye katılmayacağımızı halkımızla paylaşırız. Bizim beklentimiz olan kardeşçe karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı masalarda elbet tekrar karşılıklı otururuz."