TCMB faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.
A+A-
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.
Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi.
Ekonomistlerin yılsonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 500 baz puan artırılmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
Bu haber toplam 267 defa okunmuştur
Etiketler : tcmb, faiz kararı