TC Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'ye çıkardı

TC Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün yaptığı toplantı sonrası faiz kararını açıkladı. Politika faizi, 500 baz puan artışla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltildi.

PPK ayrıca operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdi.

PPK'dan yapılan açıklamada, "Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir" denildi.

Açıklamada, Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Ayrıca TC Merkez Bankası'nın, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada dikkat çekilen diğer noktalar da, PPK'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağı ve kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağı oldu.

Beklentiler faizin sabit tutulacağı yönündeydi

Mart ayı için beklentiler faizin sabit tutulacağı yönündeydi. Reuters haber ajansının anketine katılan 22 kurumdan 20'si faizde bir değişiklik beklemediklerini belirtmişti. Bloomberg HT anketine katılan 24 kurumun beklentisi de politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması yönünde olmuştu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ise son para politikası değerlendirme notunda, faizin 500 puan artırılması ve verilere bağlı olarak ilave sıkılaşmanın yapılması tavsiyesinde bulunmuştu. Türkiye'de geçen yılki seçimler öncesi politika faizi yüzde 8,5'tu.

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı, Hafize Gaye Erkan'ın da Merkez Banlkası Başkanı olarak atanmalarının ardından Merkez Bankası, 2023 yılının Haziran ayında yaptığı toplantıda 27 ay sonra ilk kez faiz arttırmıştı.

Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk PPK toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti.

Merkez Bankası, Temmuz ayında da 250 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 17,5'e yükseltmişti.

Ağustos ayındaki 750 baz puanlık artırım kararıyla Merkez Bankası, üst üste üçüncü kez faiz arttırmış ve politika faizi yüzde 25'i bulmuştu.

Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a, Ekim ayındaki toplantıda yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltilmişti, Kasım ayındaki toplantıda yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkartılmıştı.

Aralık ayındaki toplantıda ise 250 baz puan artış yapılarak yüzde 42,5 seviyesine getirilmişti.

Ocak ayında banka politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'ten yüzde 45'e çıkarmıştı.

PPK, 22 Şubat'ta gerçekleştirilen yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında yapılan ilk toplantısında ise politika faizini sabit tutmuştu.

TC Merkez Bankası en yüksek politika faizi artışını Mayıs 2018'de 850 baz puanla yapmıştı.