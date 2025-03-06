TC Merkez Bankası faiz oranını yine düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,5'e çekti.

Politika faizi, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ifade ediyor.

Merkez Bankası 26 Aralık'taki PPK toplantısında 22 ay aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 50'den 47,5'e düşürmüştü.

En son 23 Ocak'ta toplanan Kurul faizi düşürmeyi sürdürerek politika faizinin yüzde 45'e indirilmesine karar vermişti.

Kurul açıklamasında, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği" vurgulanarak "Bu doğrultuda politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıklığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" ifadelerine yer verilmişti.