TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
Böylece TCMB, üst üste altıncı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit tutmuş oldu.
Ekonomistler politika faizi oranında değişiklik olmayacağına kesin gözüyle bakarken,
Politika faizi, mart ayındaki PPK toplantısında yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltilmişti.
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