TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı.
TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.
Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.
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Etiketler : faiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tcmb