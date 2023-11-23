TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu.

TCMB, politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını belirtti.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı.

TCMB Para Politikası Kurulu kasım ayı olağan toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a yükseltti.

TCMB haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül ve ekimde 500'er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. Son artışla birlikte toplam faiz artışı 3 bin 150 baz puanı buldu. Başka bir deyişle faiz 6 ayda 31,5 puan arttı.



EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 37,5'e çıkarılacağını tahmin etmişti.