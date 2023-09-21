TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. Ekonomistler 5 puanlık faiz artışı bekliyordu.
TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası politika faizini 5 puan artırarak yüzde 30'a çıkardı. Ekonomistler 5 puanlık faiz artışı bekliyordu.
Eylül ayı toplantısını yapan PPK, politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a çıkardı.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans ve Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 5 puan artırılmasını bekliyordu.
FAİZ ARTIŞINA HAZİRANDA BAŞLADI
TC Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.
Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.
Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.
Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti.
Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı.